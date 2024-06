A dire il vero, Jeff Van Gundy il suo ritorno in NBA l'aveva già fatto nell'ottobre dell'anno scorso, accettando il ruolo di consulente per i Celtics offertogli da Brad Stevens. La passione del più vecchio tra i fratelli Van Gundy, però, è sempre stata la panchina. Quella panchina lasciata nel 2007, da capo allenatore degli Houston Rockets di Yao Ming e Tracy McGrady, e ripresa solo per guidare Team USA nelle qualificazioni ai Mondiali e al successo in FIBA AmeriCup nel 2017. Sembra passata un’eternità e in effetti in questi 17 anni è successo davvero di tutto, ma Van Gundy, nonostante diverse offerte da parte di squadre NBA e a livello universitario, non aveva mai lasciato il ruolo di commentatore e analista tecnico per “ESPN”. Un’avventura, quella televisiva, terminata la scorsa estate, e la cui fine aveva riaperto all’ex coach anche dei Knicks la prospettiva di un ritorno a tempo pieno con la lavagnetta tra le mani.