Sembra passata un'eternità, ma era solamente il 2 giugno dello scorso anno quando Monty Williams, appena chiusa in malo modo l'avventura a Phoenix, firmava a sorpresa un pesante contratto della durata di 6 anni in cambio di 78 milioni di dollari e diventava il nuovo allenatore di Detroit. Da allora, però, sono successe molte cose in casa Pistons, praticamente tutte negative. L'ennesima stagione da buttare, chiusa con il record di 14-68, è stata ulteriormente appesantita dal primato assai poco agognato della striscia di sconfitte più lunga nella storia della NBA. Un disastro che aveva già portato alla sostituzione del presidente Troy Weaver con Trajan Langdon, proveniente da New Orleans, e ora sfociato nel licenziamento dello stesso Williams. Nonostante i 5 anni di contratto ancora in essere, infatti, pare che sia stata la proprietà della franchigia a prendere la decisione di operare un cambio immediato in panchina. E proprio Langdon dovrà ora prendere in mano la ricerca del nuovo allenatore a cui i Pistons affideranno le loro speranze di una veloce rinascita dopo un lungo periodo di pessimi risultati. Al momento le voci di mercato vorrebbero James Borrego, ex head coach di Charlotte in lizza anche per la panchina dei Lakers, come primo obiettivo per Detroit.