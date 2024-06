Dopo una lunga ricerca e un tentativo fallito di assumere Dan Hurley dall'università di Connecticut, i Los Angeles Lakers hanno preso la loro decisione per la panchina. Come anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia losangelena ha deciso di offrire il posto di capo-allenatore a JJ Redick con un contratto per le prossime quattro stagioni. Secondo quanto riportato da The Athletic, il suo compenso si aggira attorno agli 8 milioni di dollari a stagione. Fin dall'inizio della ricerca dell'erede di Darvin Ham il nome di Redick era stato uno dei più gettonati, venendo indicato come quello in pole position anche per il suo ottimo rapporto con LeBron James, con il quale pochi mesi fa ha creato un podcast di grande successo, Mind The Game, nel quale i due discutono di schemi e minuzie tattiche. Proprio l'intelligenza cestistica e la capacità di connettersi con i giocatori sono stati due aspetti che, secondo ESPN, hanno convinto i Lakers a puntare su Redick, che lascia così il posto di commentatore televisivo per ABC/ESPN e di podcaster per la sua compagnia di produzione mediatica.