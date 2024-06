La parata dei Celtics alle 17 su Sky Sport NBA

I Celtics festeggiano il 18° titolo NBA della loro storia con la tradizionale parata per le strade di Boston, come non accadeva da ben 16 anni. Si comincia alle 17 in diretta su Sky Sport NBA e con collegamenti su Sky Sport 24 per celebrare la vittoria di Jayson Tatum, Jaylen Brown e compagni, ultimo atto prima che cominci definitivamente la off-season

È tutto pronto a Boston per un evento che non capitava da ben 16 anni. I Celtics celebreranno il loro 18° titolo NBA con i loro tifosi e con i cittadini di Boston oggi a partire dalle 17, con la parata visibile anche in diretta su Sky Sport NBA e con collegamenti in diretta su Sky Sport 24. La parata inizierà su Causeway Street, dove si trova il TD Garden nel quale pochi giorni fa i biancoverdi hanno conquistato la quarta e decisiva vittoria nei confronti dei Dallas Mavericks per conquistare il titolo, e passerà attraverso Staniford Street, Cambridge Street, Tremont Street e Boylston Street prima di terminare all'Hynes Convention Center. Per quanto i Celtics abbiano avuto una sola parata negli ultimi 22 anni, di certo non è una novità per la città di Boston, che tra il 2022 e il 2019 ha visto altre undici parate per i titoli dei Patriots (sei), dei Red Sox (quattro) e dei Bruins (uno). Jayson Tatum, Jaylen Brown, Joe Mazzulla e il resto della franchigia celebreranno così il titolo appena vinto, suggellando una stagione eccezionale nel quale hanno dimostrato di essere la miglior squadra della NBA.