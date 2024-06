La prima tessera del domino dei Chicago Bulls è caduta, con la notizia dello scambio che ha portato Alex Caruso agli Oklahoma City Thunder in cambio dell’australiano Josh Giddey, che arriva in Illinois con grande apprezzamento da parte della dirigenza guidata da Arturas Karnisovas e la possibilità di diventare il playmaker titolare della squadra al fianco di Coby White. Ma quella di Caruso è solo la prima di diverse cessioni pesanti che potrebbero avvenire questa estate: secondo quanto riportato da KC Johnson di NBC Sports Chicago, Zach LaVine è stato offerto in vari scenari di trade a ben 15 squadre diverse, tra cui i Sacramento Kings, gli Orlando Magic e i Philadelphia 76ers. Fonti vicine ai Sixers hanno già smentito questa voce, e in effetti ci sono diversi motivi per cui LaVine è in questo momento un giocatore molto difficile da scambiare. Al di là di ogni valutazione tecnico/tattica per un giocatore che in carriera non ha mai vinto e non ha mai fatto della difesa il suo punto di forza, ci sono anche quelle di carattere economico e di salute. LaVine infatti ha ancora 138 milioni di dollari da ricevere nei prossimi tre anni, con una media di 46 milioni a stagione, e per pareggiare quell’importo in uno scambio serve inserire giocatori di un certo peso. In più negli ultimi anni le condizioni del suo ginocchio sinistro operato nel 2022 non sono migliorate, per quanto lo scorso anno sia stato un infortunio al piede a tenerlo ad appena 25 partite disputate. Per questi motivi il suo mercato è definito come "tiepido" ormai da mesi, nonostante la chiara volontà dei Bulls di cederlo al miglior offerente senza aspettarsi di ricevere indietro chissà quale ritorno in termini di giocatori e asset. Solo nelle prossime settimane scopriremo se qualcuno avrà ancora intenzione di puntare su un giocatore che, al netto di tutti i suoi difetti, ha innegabile talento offensivo e compirà 30 anni solo il prossimo 10 marzo.