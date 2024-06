Negli ultimi tre anni Kenny Atkinson è stato l’assistente principale di Steve Kerr sulla panchina dei Golden State Warriors (lo era stato ai Clippers nella stagione 2020-21) ma nel suo passato c’è già un’esperienza da capo allenatore, a Brooklyn. Ora i Cleveland Cavs hanno scelto di affidare a lui la squadra per il futuro, dopo la scelta di rinunciare a J.B. Bickerstaff. Atkinson ha battuto la concorrenza di James Borrego (anche lui in passato già capo allenatore a Charlotte), l’altro finalista per allenare la squadra dell’Ohio. Che riparte da un’apparizione in semifinale di conference (sconfitti 4-1 dai futuri campioni NBA dei Boston Celtics) ma con l’incognita Donovan Mitchell, la stella della squadra il cui futuro non è assicurato sia ai Cavs. Chi invece Atkinson troverà sicuramente ai suoi ordini saranno Jarrett Allen e Caris LeVert, due giocatori che proprio ai suoi ordini – ai Brooklyn Nets – si erano messi in ottima luce sui palcoscenici NBA. Il nuovo coach dei Cavs nella sua esperienza a Brooklyn ha collezionato un record di 118 vittorie e 190 sconfitte in oltre tre anni con una sola apparizione ai playoff (nel 2019) conclusa con un’eliminazione al primo turno per 4-1.