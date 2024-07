Non appena la free agency è cominciata ufficialmente alle 18 della costa Est statunitense, LeBron James ha immediatamente chiamato Klay Thompson per convincerlo a unirsi a lui e a Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Il Re ha fatto sapere di essere disponibile a uno "sconto" sul suo massimo salariale per portare in gialloviola un giocatore di impatto come sarebbe il quattro volte campione NBA

Il mercato dei free agent è ufficialmente cominciato alle 18 del 30 giugno della costa Est degli Stati Uniti, vale a dire alle 15 sulla costa del Pacifico. E alle 15.00 in punto sullo smartphone di Klay Thompson è spuntato il nome di LeBron James. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, il Re si è mosso in prima persona per contattare Klay Thompson e convincerlo a unirsi ai Los Angeles Lakers, squadra per la quale il quattro volte campione NBA tifa fin da piccolo, visto che suo padre Mychal ci ha giocato dal 1987 al 1991 vincendo due titoli. Sarebbe una grande storia, ma per il momento c’è da battere una concorrenza agguerrita: secondo quanto riportato, anche i Dallas Mavericks sono sulle tracce di Thompson e sperano di orchestrare una sign-and-trade con i Golden State Warriors, che dopo non essere riusciti a raggiungere un accordo con Thompson intendono collaborare per facilitare uno scambio e ricevere asset e giocatori in cambio della loro leggenda. Sullo sfondo ci sono anche gli L.A. Clippers che hanno perso Paul George e i Philadelphia 76ers che invece stanno per prenderlo: una risoluzione non è attesa per la prima notte di free agency, ma dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio.