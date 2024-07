Innanzitutto la buona notizia: Tyrese Haliburton, fermato da un problema al bicipite femorale nelle ultime due gare della serie di playoff contro Boston, a Parigi ci sarà. “Il mio corpo non mi dà nessun tipo di preoccupazione: è tutto ok, sto bene, mi sono riposato e ho fatto lavoro di potenziamento muscolare. Da due settimane posso dire di essere al 100%”, rassicura la star di Indiana. Che – se si esclude Anthony Edwards – è il più giovane del gruppo e anche l’unico reduce dalla spedizione nelle Filippine per il Mondiale 2023. Fallimentare. “Ho imparato che contro di noi tutti giocano al massimo. Tutti vogliono veder perdere Team USA, e basta una partita storta per essere fuori. Dal punto di vista personale è stata una bella esperienza, un buon gruppo, nuovi amici, ma sono tornato dalle Filippine a mani vuote, e questo non mi è andato giù, ho accumulato tantissima frustrazione. Oggi sono reduce dalla mia stagione più vincente di sempre e voglio continuare a vincere”. In nazionale e non solo. “Quando hai scritto USA sulla maglia è quasi un obbligo: voglio l’oro, che per uno sportivo è il top, ma spero anche di poter ancora competere per il titolo NBA anche l’anno prossimo”. Quelli che in NBA chiama avversari, a Parigi per Haliburton saranno compagni di squadra, e questa opportunità la star dei Pacers vuole fare di tutto per sfruttarla: “Voglio capire come ragionano, vedere come si allenano, fare più domande possibile. Voglio approfittare al massimo di poter stare al fianco di questi campioni: LeBron, Curry ma anche tutti gli altri”.