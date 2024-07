A vigilare sui movimenti di Kevin Durant e Jabari Smith Jr., c’è Adam Harrington, “shot doctor” con esperienze ai Thunder e ai Nets. L’obiettivo comune è quello di affinare appunto la tecnica di tiro, anche se nel caso di Durant la perfezione in quell’ambito è ormai un’abitudine. I due, che tra pochi giorni si ritroveranno uno di fronte all’altro al camp di Team USA a Las Vegas, KD con le stelle poi destinate a partire verso Parigi, Smith Jr. con le riserve convocate per rendere più efficaci gli allenamenti, eseguono con scrupolo ogni arresto e tiro, alternandosi con la palla in mano. Il gap generazionale che li separa, ampio tanto quanto i 15 anni di differenza tra il veterano e l’ala dei Rockets attesa alla sua terza stagione in NBA, conta poco, forse meno delle voci di mercato che li accomunano. L’interesse di Houston per Durant è cosa nota, e il paradosso è che, nel caso in cui la trade con Phoenix dovesse mai prendere corpo, potrebbe essere proprio Smith Jr. a fare il percorso inverso passando dal Texas all’Arizona. Oppure no, oppure Rockets e Suns potrebbero trovare un’altra formula per soddisfare la volontà di coach Ime Udoka di puntare subito in alto e quella, secondo molti ormai evidente, del due volte campione NBA di cambiare ancora una volta maglia. E così i due potrebbero anche ritrovarsi a essere compagni, e gli allenamenti estivi rappresenterebbero forse il primo passo nella formazione di una coppia di ali che, almeno sulla carta, potrebbe far sognare i tifosi di Houston.