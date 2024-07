LeBron James, Paul George, Klay Thompson . Erano questi, in ordine di importanza, i nomi principali che dovevano animare il mercato dei free agent . E tutti e tre, chi restando dov’era, chi trovando una nuova destinazione, hanno a loro modo preso il palcoscenico nei giorni scorsi. Un palcoscenico che ora, guardando ai giocatori di un certo livello rimasti ancora senza contratto, appare quasi vuoto. Tra i pochi nomi di rilievo tutt’ora in attesa di firmare un nuovo accordo , quello di maggior peso è senza dubbio DeMar DeRozan . Super veterano con 15 anni di esperienza in NBA , DeRozan è reduce da una stagione non indimenticabile a Chicago , chiusa comunque a 24 punti di media a partita , e alla soglia dei 35 anni si avvia verso la fase conclusiva della carriera . Logico quindi che le eventuali offerte già arrivate o che arriveranno sul suo tavolo tengano contro di questo quadro complessivo. A quanto pare, però, nella percezione del diretto interessato la parabola di carriera non è affatto in via discendente.

DeMar, le sue pretese e la comparsata con Kendirck

Secondo quanto riportato da “Bleacher Report”, infatti, DeRozan non avrebbe intenzione nemmeno di ascoltare offerte che dal punto di vista economico non ritiene in linea con il suo status. Al momento, tuttavia, la teorica quotazione di un possibile accordo per l’ex Spurs e Raptors si aggira attorno a quella che contrattualmente viene definita “mid-level exception”, ovvero circa 13 milioni di dollari all’anno. DeRozan, al contrario, si riterrebbe ancora oggi una stella di primo livello in NBA e la sua aspettativa è quella di venire pagato come una stella di primo livello in NBA. Non è chiaro se le pretese del giocatore riusciranno a incontrare la disponibilità delle squadre che a oggi hanno ancora spazio salariale sufficiente a disposizione e interesse ad aggiungerlo al roster, ma nel frattempo DeRozan si tiene impegnato in attività extra-cestistiche. Forte della comune provenienza da Compton, sobborgo di Los Angeles a forte caratterizzazione afroamericana, DeMar è infatti comparso nel video di “Not Like Us”, ultima fatica dell’icona hip hop Kendrick Lamar.