Team USA, Curry pronto alle sue prime Olimpiadi

A tre settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, i membri di Team USA si stanno ritrovando a Las Vegas in vista del training camp. Il primo ad arrivare è stato Steph Curry, che si prepara alle prime Olimpiadi in carriera dopo aver vinto l'oro mondiale 10 anni fa: "Abbiamo 39 giorni per prenderci l'oro, 12 giocatori di talento che si riuniscono per un solo obiettivo. Sono contento di essere di nuovo qui" le sue parole all'account social della NBA

Pur avendo vinto tutto nella sua già leggendaria carriera cestistica, Steph Curry negli ultimi 10 anni non ha più calcato i palcoscenici internazionali. L'ultima volta che è stato impegnato nel basket FIBA infatti risale ai mondiali del 2014, quando insieme a Klay Thompson formava già gli "Splash Brothers", ma non era ancora diventato la superstar mondiale che è oggi, capace di vincere quattro titoli NBA e di diventare il miglior tiratore da tre punti nella storia del gioco. A tre settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Curry è stato il primo a presentarsi al raduno di Las Vegas per cominciare il training camp agli ordini del suo allenatore ai Golden State Warriors Steve Kerr, in una squadra che può contare su giocatori di primissimo piano come LeBron James (per la prima e probabilmente ultima volta i due giocheranno assieme), Kevin Durant (con cui ha vinto due titoli NBA) e tutti gli altri membri della nazionale statunitense, chiamata a vincere il quinto oro olimpico consecutivo e a cancellare il brutto Mondiale di un anno fa. "Andiamo a prendercelo" ha detto Curry agli account social della NBA arrivando in albergo. "Abbiamo 39 giorni insieme per poter prenderci l'oro, con 12 giocatori di grandissimo talento che si uniscono per raggiungere un solo obiettivo. È passato tanto tempo dall'ultima volta in nazionale, sono contento di essere di nuovo qui".