Dopo qualche giorno di attesa, la firma sul nuovo contratto di Simone Fontecchio è arrivata. Come aveva già fatto intendere lui in un collegamento con Sky Sport, il suo desiderio di continuare a giocare con i Detroit Pistons è stato esaudito, trovando un accordo per un contratto di due anni a 16 milioni di dollari complessivi. Ad annunciarlo è stato Adrian Wojnarowski di ESPN, che ha specificato come l'agente statunitense di Fontecchio Sam Goldfeder di Excel Basketball abbia trovato l'intesa con il nuovo capo della dirigenza Trajan Langdon, già molto attivo sul mercato. Fontecchio aveva ben impressionato nelle 16 partite disputate in maglia Pistons, viaggiando a oltre 15 punti di media con il 42.6% da tre punti prima di procurarsi un infortunio al piede che lo ha costretto ad operarsi a New York saltando gil impegni con la nazionale italiana al preolimpico, ma che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo per il training camp del prossimo autunno.