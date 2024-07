Le parole pronunciate da Steve Kerr prima del via dell’avventura ai Mondiali 2023 relative a Anthony Edwards devono essere rimaste ben impresse nella testa del giocatore di Minnesota. “È senza dubbio lui la nostra opzione numero uno. Lo sa lui, lo sanno i compagni, ora direi che lo sanno tutti”, aveva detto dopo averlo visto segnare 34 punti in una gara di esibizione contro la Germania. “È genuinamente convinto di essere il migliore di tutti”, aveva aggiunto l’allenatore di Team USA, che in questi giorni ha ritrovato Edwards nei primi allenamenti con la squadra destinata a giocare da protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. E con tutto il rispetto per i compagni di “Ant” la scorsa estate – c’erano Haliburton e Brunson, Banchero e Ingram – il gruppo che si sta allenando a Las Vegas prima della trasferta olimpica è di tutt’altra pasta. Non per Edwards, però: “Io rimango convinto di essere sempre l’opzione numero uno. Gli altri possono pensarla in maniera diversa, ma il mio atteggiamento è questo: per me sono gli altri a doversi adattare al mio gioco”. Parole pronunciate col sorriso, il sorriso di chi sa (forse) di spararla grossa, ma che vogliono una volta di più ribadire l’estrema fiducia nei propri mezzi di questo ragazzo di soli 22 anni, necessaria per far vedere le cose che ha fatto vedere.