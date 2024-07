A pochi giorni dalla notizia dell’addio di Klay Thompson ai Golden State Warriors per unirsi ai Dallas Mavericks, Steph Curry ha risposto alle domande di Yahoo Sports da Las Vegas, dove sta preparando i primi Giochi Olimpici della sua carriera. E oltre a esprimere la sua eccitazione per l’avventura in arrivo con Team USA a distanza di 10 anni dall’ultima volta, Curry ha anche parlato di quello che è la sua situazione in NBA. Quando gli è stato chiesto se si sia mai visto con un’altra maglia, Curry ha risposto senza esitazioni: "No, non ci ho mai pensato. Posso dire chiaramente che voglio rimanere un Warrior a vita. Quello è sempre stato il mio obiettivo e lo ribadisco anche in questo preciso momento. Ma come si dice, la NBA è un ambiente selvaggio e le cose cambiano rapidamente. La lega è già cambiata, perciò cerchiamo di adattarci e di evolvere. Se qualcosa cambierà, lo renderò noto. Ma in questo momento l’obiettivo è sempre quello di finire la carriera con una squadra sola". L’idea, però, è quella di continuare a vincere, e non solamente di accontentarsi: "Vincere in questa lega è difficile e il fatto che siamo riusciti a farlo così a lungo è straordinario. Rimanere così tanto tempo assieme è stato favoloso. Io voglio sempre vincere, questo è chiaro. Non mi accontento di incassare un assegno per giocare a basket e continuare così. Io voglio vincere ed essere nella miglior posizione possibile per farlo. Questo non garantisce nulla, ma fintanto che le cose rimangono così, io vado avanti allo stesso modo di prima”.