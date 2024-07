Era chiaro fin dall’inizio che il possibile addio di Klay Thompson agli Warriors, poi concretizzatosi con il passaggio della guardia a Dallas, non sarebbe stato un movimento di mercato come tutti gli altri. Il rapportocreatosi tra Thompson e la franchigia, cementato lungo 13 stagioni piene di successi incredibili così come di momenti di grande difficoltà, era così profondo che la rottura, arrivata peraltro in modo assai brusco, non avrebbe potuto essere indolore. E, dopo il tributo espresso da Golden State attraverso un comunicato ufficiale pochi minuti dopo la conclusione dell’operazione con i Mavericks, sono arrivati i saluti dei due compagni più legati a Thompson. Il primo a voler salutare il compagno di reparto è stato l’altro Splash Brother Steph Curry con un messaggio affidato ad una story di Instagram. “Mi mancherai, Klay. Anche se non abbiamo concluso insieme il nostro viaggio, ciò che abbiamo fatto sarà irripetibile” ha scritto Curry, per poi citare anche l’altro dei big three che hanno caratterizzato la dinastia Warriors. “Non avrei saputo immaginare un’avventura migliore di quella avuta con te e Draymond [Green]. Abbiamo cambiato completamente la Bay Area e il gioco del basket e tu eri al centro di tutto ciò”. Infine, il due volte MVP ha voluto chiudere con un ringraziamento e un augurio al compagno di mille battaglie: “Grazie di tutto, fratello, goditi il basket e continua a fare ciò che fai”.