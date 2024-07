Quando scende in campo, è davvero difficile non notare la presenza di Zach Edey. Il canadese, scelto alla numero 9 dell'ultimo Draft dai Memphis Grizzlies, ha debuttato nella Summer League di Salt Lake City e ha subito destato una buonissima impressione, facendo immaginare per lui anche un futuro immediato da centro titolare per la squadra del Tennessee. Edey, infatti, ha vinto per due volte il premio di giocatore dell'anno della NCAA ed è reduce da una stagione strepitosa a Purdue, trascinandola fino alla finale del torneo persa contro la UConn di Donovan Clingan. Edey ha fatto vedere subito di che pasta è fatto anche nell'"antipasto" della stagione NBA, chiudendo con una doppia doppia da 14 punti, 15 rimbalzi e 4 stoppate, realizzando anche decisivo nel finale. Edey infatti aveva sbagliato una schiacciata per il sorpasso a 6 secondi dalla fine, ma si è rifatto con gli interessi a due decimi dalla fine, deviando a rimbalzo d'attacco un errore volontario di Jake LaRavia per firmare la parità a quota 90. I Jazz hanno poi comunque vinto al supplementare trascinati dai 30 punti di Keyonte George, ma Edey - che si trovava di fronte un centro come Walker Kessler, a cui si è tolto la soddisfazione di schiacciare in faccia dopo aver subito una stoppata, e un altro lungo scelto al Draft come Kyle Filipowski - ha comunque destato le maggiori impressioni, tanto da portare Ja Morant e Donovan Mitchell a twittare dopo il suo canestro a rimbalzo offfensivo. Se il buongiorno si vede dal mattino, i Grizzlies potrebbero aver fatto davvero un bel colpo al Draft.