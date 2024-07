Zubac e Saric coinvolti in una rissa in un bar

La Croazia non è riuscita a strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi, perdendo in finale nel torneo preolimpico di Atene contro i padroni di casa della Grecia per 80-69. A seguito della cena di squadra con cui si è conclusa la spedizione croata, i lunghi NBA Ivica Zubac degli L.A. Clippers e Dario Saric dei Denver Nuggets sono usciti al Bolivar Beach Bar di Atene, all’interno del quale sono stati coinvolti in una rissa. Come anticipato da un video pubblicato da TMZ Sports e come confermato dalla federazione croata con un comunicato, i due giocatori sono stati “verbalmente e poi fisicamente attaccati” da alcuni presenti, costringendoli a difendersi attorno alle 5:30 del mattino. “L’incidente è stato breve grazie al pronto intervento della security del locale” ha concluso la federazione, senza che ci sia stato bisogno dell’intervento della polizia. Nel video condiviso dal giornalista di TMZ Michael J. Babcock si vedono Zubac abbrancato con un assaltatore e Saric tenuto a terra con una presa al collo da un altro avventore. Non ci sono stati ulteriori danni per i due giocatori NBA che hanno poi lasciato il locale.