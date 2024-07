A poche ore dall’esordio in amichevole contro il Canada, una notizia scuote Team USA: Kawhi Leonard abbandona la squadra. A fermarlo, ancora una volta, guai fisici. Come sempre, quando di mezzo c’è la star dei Clippers, notizie certe ce ne sono poche, e anche il linguaggio usato è “fumoso”. “Stava tornando in forma nelle ultime settimane e a Las Vegas aveva sostenuto alcuni ottimi allenamenti. Si sentiva pronto a scendere in campo”, si legge nel comunicato ufficiale diramato. “Tuttavia rispetta il fatto che sia USA Basketball che i Clippers ritengano nel suo miglior interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”. Per rimpiazzare Leonard nel roster di Team USA in Francia sembra probabile l’arrivo del neo-campione NBA con i Boston Celtics Derrick White, giocatore in fortissima crescita che aveva già vestito la maglia degli Stati Uniti ai Mondiali del 2019.