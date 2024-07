Inizia a Las Vegas, con la prima di cinque amichevoli (tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW ) il cammino della nazionale statunitense di basket che a Parigi 2024 insegue la quinta medaglia d'oro consecutiva. Uno squadrone che per alcuni già rivaleggia con il Dream Team di Barcellona per talento e profondità del roster, ma la competizione internazionale a essere cambiata: lo dimostra il Canada, che schiera Jamal Murray e Shai Gilgeous-Alexander

Dopo qualche giorno di allenamento a Las Vegas, la città del Nevada stanotte ospita l’atteso debutto (sepper per un’amichevole) di Team USA, il super squadrone – qualcuno già lo chiama Dream Team – che tra due settimane darà l’assalto alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Il primo appuntamento (stanotte alle 4.30) è contro la nazionale canadese, che agli ultimi Mondiali ha negato la medaglia di bronzo proprio a Team USA. Sky trasmetterà in diretta tutte le cinque amichevoli (ribattezzate USA Basketball Showcase) previste tra Las Vegas, Abu Dhabi e Londra, quattro delle quali in comodi orari serali, con commento in italiano. In aggiunta a queste sfide della selezione maschile, martedì 23 luglio Sky trasmetterà anche la sfida femminile tra USA e Germania.

Dopo il primo test contro il Canada di autentici fenomeni come Jamal Murray e Shai Gilgeous-Alexander ma anche di una vecchia conoscenza come Dillon Brooks (che ha già voluto lanciare la sfida: "Si tratta solo di un'amichevole, ma il Canada sarà pronto"), Team USA affronterà Australia e Serbia ad Abu Dhabi prima di fronteggiare Sud Sudan e i campioni del mondo in carica della Germania a Londra. Di seguito tutti gli apputamenti che saranno visibile nei prossimi giorni su Sky Sport NBA.