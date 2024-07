A sei mesi dall'infortunio alla spalla che lo ha mandato sotto i ferri e ha chiuso anticipatamente la sua stagione, a tre dal via del nuovo campionato, Ja Morant dal suo account X avverte tutti: è pronto per tornare, dopo aver ricevuto il via libero dallo staff medico dei Grizzlies per riprendere ad allenarsi senza limitazioni. E il "panorama" di Mephis cambia completamente col proprio n°12 in campo

L’ultima stagione NBA di Ja Morant è stata un incubo. Le prime 25 partite lontano dal campo per scontare la squalifica inflittagli dalla NBA per i famosi video che lo vedevano con un’arma da fuoco in mano; poi il ritorno (il 19 dicembre, contro New Orleans, con il canestro della vittoria); e poi il nuovo stop, solo 9 gare dopo (l’ultima il 5 gennaio in casa dei Lakers). Un infortunio alla spalla destra, che ha richiesto un’operazione, ha messo fuori gioco la superstar dei Grizzlies per tutta la stagione, condannnando Memphis (falcidiata anche da mille altri infortuni) a un record di 27 vittorie e 55 sconfitte. Ma ora nel Tennessee arriva una buona notizia, e a darla (dai suoi social) è lo stesso Morant: “It’s go time”, “È tempo di ricominciare”, ha scritto, perché dallo staff medico dei Grizzlies è arrivato il via libera per potersi allenare (con contatto) senza più nessuna restrizione. A tre mesi dal via della nuova stagione, una stagione che per Memphis vuole essere di riscatto, Morant ora ha tutto il tempo per arrivare al via del campionato nella sua miglior forma fisica, anche dopo il lungo stop.