Oggi è impegnato con Team USA, e già la sua presenza tra i 12 campioni chiamati a portare a casa la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi dice molto del talento di Bam Adebayo. Dice molto, anche, della considerazione di cui gode nella lega. Anche se lui non la vede proprio così, soprattutto quando l’argomento tocca il suo valore come giocatore difensivo. Sempre nella top 5 nelle ultime 5 stagioni per voti ricevuti per il premio di difensore dell’anno, il riconoscimento non è però mai finito nelle mani del lungo di Miami. “Voi giornalisti l’avete dato a tutti tranne che a me. Avete premiato una guardia [Marcus Smart]; avete premiato un centro [Rudy Gobert]; avete premiato un’ala [Jaren Jackson Jr.]. Sembra che per me la linea di meta si allontani sempre, per un motivo o per l’altro”. Eppure, dice Adebayo, oltre a essere un ottimo difensore “produco medie di 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist a sera: non è mica colpa mia se sono versatile!”, argomenta la star degli Heat, come a sottintendere che il suo essere anche un buon attaccante tolga attenzione alla sua difesa. E c’è un altro aspetto che Adebayo è convinto debba influire a suo favore (mentre invece non accade): “Chi ha ricevuto il premio al posto mio gioca accanto a All-NBA, giocatori da primi quintetti NBA. Io al mio fianco mi sono spesso ritrovato una serie di giocatori mai scelti al Draft eppure gli Heat sono sempre tra le prime cinque difese della lega. Lo so che Miami viene sempre snobbata, ma la costanza con cui negli ultimi cinque anni sono sempre stato tra i top 5 difensivi meriterebbe maggior considerazione”.