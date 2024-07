Nata e cresciuta a Oakland, tifosissima dei Golden State Warriors, la vice-presidente USA - impegnata in Nevada per un comizio per la corsa alla conferma alla Casa Bianca al fianco di Joe Biden - non si è voluta perdere l'occasione di ritrovare Steve Kerr, Steph Curry e il resto della nazionale USA per dare il proprio in bocca al lupo per l'avventura olimpica di Parigi a due settimane dal via