È stata la grande novità della scorsa stagione, è stato un grande successo e quindi ritorna, con un piccolo cambio nel nome (addio “In-Season Tournament”, si chiamerà semplicemente “NBA Cup”) ma poche altre modifiche. Perché il torneo che assegna il secondo trofeo all’interno della stagione NBA – inaugurato l’anno scorso e vinto nella sua prima edizione dai Los Angeles Lakers con LeBron James MVP – è stata una boccata d’aria fresca in una stagione regolare molto lunga, dimostrandosi capace di generare interesse tra il pubblico e di stimolare in campo i giocatori a sfidarsi con quel pizzico di agonismo in più (per la struttura a eliminazione della fase finale – quarti, semifinali e finali – e perché c’è in palio un trofeo). Confermatissima anche la sede delle partite decisive, Las Vegas, che in attesa (forse) di ospitare una franchigia tutta sua sarà ancora la città designata per ospitare le due semifinali (sabato 14 dicembre) e la finale (martedì 17). Ma si partirà oltre un mese prima, il 12 novembre, quando le squadre dei vari gruppi (6, ognuno composto da 5 squadre: il sorteggio si svolgerà domani notte) inizieranno a sfidarsi per partite che oltre a contare per il normale record di stagione regolare conteranno anche per la classifica della prima fase della NBA Cup.