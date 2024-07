Tra i corridoi della franchigia della Pennsylvania viene confermato l'interesse a riproporre una divisa amatissima dai tifosi (anche perché legata ai successi della squadra dei primi anni 2000, oltre che a una leggenda come "The Answer") ma non subito, non per la stagione 2024-25. E l'uomo che l'ha creata avanza un'idea

Le ha disegnate, nel 1997, Tom O’Grady, all’epoca direttore creativo dei Philadelphia 76ers. All’inizio erano solo le maglia da trasferta in un momento parecchio difficile della storia della franchigia (i playoff mancavano dal 1991, sarebbero arrivati solo due anni dopo, nel 1999). Ma nel 1996, al Draft di quell’anno, arrivò qualcun altro, Allen Iverson, e le cose cambiarono. Nel 2001 proprio “The Answer” – eletto MVP sia della stagione NBA che dell’All-Star Game – trascinò i suoi Sixers fino in finale NBA. Vincendo anche gara-1, in trasferta, a Los Angeles. E indossando proprio quella maglia nera mentre – dopo un tiro segnato – “passeggia” sopra Tyronn Lue, messo a sedere senza pietà. Fanno 48 punti alla fine di quella gara-1, per Iverson, e se è forse il suo momento più alto è anche l’attimo in cui tutta America – non solo Philadelphia – si innamora della maglia nera dei Sixers. Che ora – pare – la franchigia voglia rispolverare. L’apertura di una sorta di museo interattivo dedicato a Tyrese Maxey, per festeggiare il nuovo contratto appena firmato, ha visto proprio la giovane superstar dei 76ers posare con la sua versione (con il n°0) della canotta nera. I tifosi, a Philadelphia, sono impazziti. È stato interpretato come il segnale che la celebre divisa sarebbe tornata a far parte del kit utilizzato nel corso della stagione.