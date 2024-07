Quarta partita di Summer League e quarta sconfitta per i Los Angeles Lakers, battuti facilmente dagli Houston Rockets in una partita mai davvero in bilico. Bronny James ha chiuso con 8 punti a referto, ma ha faticato enormemente al tiro chiudendo con 3/14, sbaglianto tutte le 8 conclusioni da tre punti tentate. "Mi sento un po' in uno slump in questo momento" ha ammesso dopo il match

Dopo le prime tre sconfitte rimediate nel California Classic di Sacramento, i Los Angeles Lakers non sono riusciti a vincere la prima partita della loro estate neanche a Las Vegas. I gialloviola infatti sono stati battuti piuttosto facilmente dagli Houston Rockets guidati da uno scintillante Reed Sheppard, terza scelta assoluta dell'ultimo Draft autore di 23 punti. In casa Lakers per la verità il rookie Dalton Knecht avrebbe anche fatto meglio a livello realizzativo, firmando 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con buone percentuali (9/18 dal campo di cui 5/11 dalla lunga distanza). Chi invece sta faticando enormemente al tiro è Bronny James, che a Las Vegas davanti a un Thomas & Mack Center esaurito per vederlo giocare (ma accade molto spesso per le partite dei Lakers in Summer League) ha litigato col canestro realizzando solo 3 dei 14 tiri tentati, sbagliando tutte le 8 conclusioni tentate dall'arco. Per lui alla fine ci sono 8 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi, ma anche 3 palle perse e -9 di plus-minus in 27 minuti, mostrando che al momento la metà campo difensiva è più avanti rispetto a quella offensiva. Nelle tre gare finora disputate - aveva saltato la seconda di Sacramento per un problema al ginocchio - James ha segnato solo 6 dei 26 tiri tentati, tra cui un pessimo 0/12 da tre punti. "Mi sento un po' in uno slump in questo momento" ha detto dopo il match, circondato dai giornalisti in una scena che ha ricordato quello che accadeva con suo padre oltre 20 anni fa.