La dirigenza dei Denver Nuggets aveva dimostrato grande fiducia nei confronti di DaRon Holmes, salendo dalla numero 28 alla numero 22 dell'ultimo Draft per selezionarlo anticipando i Milwaukee Bucks. Purtroppo per loro, però, dovranno aspettare ancora molto prima di vederlo in campo: alla prima partita di Summer League contro gli L.A. Clippers, infatti, Holmes ha subito la rottura del tendine d'Achille della gamba destra, lasciando il campo dopo aver accumulato 11 punti e 7 rimbalzi in 26 minuti di gioco. Con ogni probabilità il giovane prodotto di Dayton sarà costretto a saltare l'intera stagione 2024-25, un colpo non da poco per la profondità dei Nuggets, che contavano su di lui per allungare la rotazione dei lunghi alle spalle di Aaron Gordon e Nikola Jokic, lasciando solo Dario Saric, Zeke Nnaji e Deandre Jordan come opzioni per coach Michael Malone.