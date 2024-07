Tra poco più di due settimane LeBron James prenderà parte ai suoi quarti Giochi Olimpici in carriera, dopo quelli del 2004, 2008 e 2012 culminati in due ori e un bronzo. A 12 anni dalla sua ultima apparizione il Re, alla soglia dei 40 anni, ha confermato ciò che era ovvio, cioè che quelli di Parigi saranno le sue ultime Olimpiadi. "No, non ci sarò tra quattro anni" ha detto rispondendo al presentatore Craig Melvin di NBC alla domanda se, avendo le Olimpiadi in casa visto che si terranno a Los Angeles, avesse avuto l’idea di esserci. "Anzi, farò in modo di andarmene dalla città quando le Olimpiadi arriveranno a L.A.” ha aggiunto con una risata, prevedendo quanto il già folle traffico della città degli angeli possa peggiorare in quelle settimane. "Vivo lì tutto l’anno, ma non sarò a Los Angeles nel 2028, vado il più lontano possibile". Con ogni probabilità quelli di Parigi saranno gli ultimi Giochi anche per Steph Curry e Kevin Durant, che nel 2028 saranno arrivati ai 40 anni e saranno pronti a farsi da parte per fare spazio alla nuova generazione. Un motivo in più per godersi quello che Team USA riuscirà a fare, con le partite in diretta anche sui canali di Sky Sport per le sfide ad Australia (lunedì 15 alle 18, commento Bonfardeci-Bevacqua), Serbia (mercoledì 17 alle 18, commento Bonfardeci-Bevacqua), Sud Sudan (sabato 20 alle 21, commento in italiano) e i campioni del mondo in carica della Germania (lunedì 22 alle 21).