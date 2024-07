Jerry West a Las Vegas era una presenza fissa. La Summer League era il suo terreno di caccia. Per vedere per la prima volta in campo i talenti che aveva scelto al Draft. O per valutarne altri, magari sconosciuti. Perché nella storia della lega forse non c'è mai stato un uomo capace come Jerry West di valutare il talento, in tutte le sue forme. Per questo, nel posto dove era solito sedersi, a Las Vegas hanno ricordato la sua presenza, con un cartello e una t-shirt speciale: "Jerry West, l'anima della Summer League"