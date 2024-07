I Clippers contestano la sostituzione di Kawhi

Nel comunicato ufficiale con cui Team USA ha annunciato la decisione di escludere Kawhi Leonard dalla squadra olimpica in vista di Parigi 2024, la nazionale statuintense aveva scritto che “sia USA Basketball che i Clippers ritengono nel suo miglior interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”. Stando ai Clippers, però, la situazione è molto diversa: “È stata una loro decisione e a essere sinceri mi ha deluso molto” ha detto Lawrwnce Frank, capo della dirigenza dei Clippers nel corso della Summer League di Las Vegas. “Kawhi voleva giocare e noi volevamo che giocasse. Ero presente ai primi due allenamenti e sembrava stare molto bene. Ha partecipato a tutto quello che hanno fatto. Non ero presente per il terzo allenamento, che è stato quando hanno deciso di prendere un’altra direzione. Ho detto loro che avrebbero dovuto dargli più tempo e avrei gradito che accadesse”. Leonard, che aveva saltato le ultime 8 partite di regular season e preso parte a solo due gare di playoff prima di alzare bandiera bianca per una infiammazione al ginocchio destro, potrebbe essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica in estate per risolvere i suoi problemi, anche se Frank non ha voluto scendere nei dettagli. “Posso solo dire che ha passato molto tempo a prepararsi per questo. Ha avuto una progressione molto solida e sembrava stare bene in allenamento. Non lo avremmo lasciato andare se non fossimo stati fiduciosi che avrebbe potuto affrontare tutta l’esperienza olimpica. Comprendo la prospettiva di Team USA, nessuno ha la palla di cristallo per predire il futuro”.