Proprio la mano sinistra. Quella mano sinistra da cui così tante volte Kyrie Irving ha lasciato andare tiri impossibili poi regalarmente segnati. I Dallas Mavericks hanno fatto sapere che Kyrie Irving si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano sinistra, fratturatasi durante un allenamento estivo un paio di settimane fa. Non sono stati forniti tempistiche ufficiali di recupero, ma con i training camp NBA previsti per l’inizio di ottobre dai Mavs filtra molta fiducia che Irving possa essere completamente recuperato quando si tratterà di tornare in campo ad allenarsi. Lui, dal canto suo, ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio pubblicato sui suoi canali social: “Tribù, grazie per tutti i messaggi e le preghiere che mi avete dedicato. DIO sapeva quanto avessi bisogno di prendermi una pausa dalla pallacanestro dopo una stagione lunghissima, per darmi il tempo per guarire. Amo allenarmi in palestra per migliorarmi sempre ma questo ora è il momento di riposarsi e recuperare”. In attesa di rivederlo in campo per nuova magie con la mano sinistra forse più forte di tutta la NBA.