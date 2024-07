“Be careful what you wish for”, dicono in America. A volte, esprimendo dei desideri, c’è il “rischio” che poi si avverino. In parte è quello che è successo a Jayson Tatum, il neo-campione NBA con i Boston Celtics, che sui suoi social ha pubblicato una pagina con una sorta di “tema” scritto in quarta elementare dove metteva nero-su-bianco la sua volontà di diventare un giocatore NBA. Ma non solo. I desideri di Tatum erano molto, ma molto specifici, e riguardavano tanto la sua futura professione che la sua vita in generale. A partire dalla scuola: nel suo futuro il giocatore dei Celtics vedeva “un anno a Ohio State”, ma la permanenza nel campus dell’università dell’Ohio sarebbe stata decisiva per altri versi: “Incontrerò Kristen. Ci sposeremo e avremo due figli, un bambino e una bambina. Mio figlio lo chiamerò Justin, mia figlia Nichole, e vivremo a Phoenix, in Arizona”, scriveva il giovanissimo Jayson, già con le idee chiarissime. Ma qui – come si dice oggi – si impone un primo “giro” di fact-checking. College? Duke, non Ohio State (ma solo per una stagione, come aveva previsto). Vita privata? Tatum non si è (ancora) sposato, e per il momento ha un figlio solo (dalla sua ex fidanzata Toriah Lachell nel 2017) che ha chiamato Jayson Jr. - da tutti conosciuto come “Deuce”, spesso protagonista con lui prima e dopo le partite, a bordocampo o in conferenza stampa. Andando avanti a leggere lo scritto del giovane Tatum, arriva tutta la parte relativa alla sua carriera da giocatore NBA – questo sì un sogno che si è avverato. “Giocherò 6 anni per i Phoenix Suns e poi verrà scambiato finendo ai Los Angeles Lakers. Vincerò tre titoli NBA e verrò convocato per le Olimpiadi, indossando la maglia di USA Basketball”.