Continua la stagione dei record per Caitlin Clark, il nuovo fenomeno del basket femminile mondiale: e se spesso ci si concentra sul suo (rivoluzionario) impatto fuori dal campo, ora i riflettori si accendono per una prestazione storica in campo. Contro le Dallas Wings, l’ex giocatrice di Iowa ha infranto il precedente record WNBA per numero di assist su singola partita mandandone a referto 19 (il record precedente era di Courtney Vandersloot, che in due occasioni ne aveva collezionati 18). Non solo assist, però, per Clark, che ha chiuso anche come top scorer delle sue Fever con 24 punti uscendo però nonostante tutto sconfitta (101-93 il successo delle Wings). Con la partita contro Dallas Clark ha già raggiunto quota 400 punti e 200 assist nel suo anno di debutto nella lega, in sole 26 partite, infrangendo così un altro primato, questa volta di Sue Bird, che per raggiungere quei totali da rookie aveva avuto bisogno di ben 33 gare.