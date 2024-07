Steve Ballmer ci crede ancora. O almeno deve dirlo. Presentando il nuovo, incredibile Intuit Dome alla stampa (la nuova casa dei Clippers aprirà le porte col via della stagione) il proprietario della franchigia losangelina è convinto che – anche senza Paul George e Russell Westbrook – la sua squadra sia da corsa. “Penso che saremo un’ottima squadra, capace di contendere per il titolo. A Ovest ci sono tantissime squadre forti, senza parlare poi dei Celtics a Est. Ma noi siamo una di queste squadre: se restiamo lontani dagli infortuni, con un po’ di fortuna, possiamo dire la nostra”. E proprio la squadra che l’Ovest l’anno scorso l’ha vinto, i Dallas Mavericks, sembra aver fatto da blueprint per Ballmer nella costruzione dei suoi Clippers 2024-25: “I nostri due giocatori più forti [Leonard e Harden, ndr] sono di primissimo livello e mi piaciono i pezzi che abbiamo messo accanto a loro. Guardate Dallas: hanno sfruttato il talento delle loro due superstar [Doncic e Irving, ndr] e lo hanno contorniato di altri buonissimi giocatori – cosa che anche noi abbiamo fatto”. Uno di questi nuovi acquisti, Derrick Jones Jr., Ballmer lo ha strappato proprio ai Mavs: poi sono arrivati anche, Kevin Porter Jr., Kris Dunn, Mo Bamba ed è tornato un vetrano come Nic Batum. Certo, non c’è più Paul George: “A livello personale, umano, odio l’idea di vederlo andar via. Ho conosciuto lui, la sua famiglia, ed è stata una grande opportunità instaurare un rapporto del genere. Dal punto di vista sportivo, Paul è un grandissimo giocatore, un giorno sarà nella Hall of Fame ma l’offerta che gli abbiamo fatto era una buona offerta per i Clippers, un’offerta che ci permettesse di continuare a costruire un roster competitivo. Non era quella che voleva lui, e lo rispetto”.