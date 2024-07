Edwards fa il tifo per il tennis tavolo. FOTO

Nel giorno di riposo dagli impegni in campo, Anthony Edwards si è presentato sugli spalti per fare il tifo per la statunitense Lily Zhang. Durante la cerimonia d’apertura dei Giochi, Steph Curry aveva scherzato con la squadra di tennis tavolo dicendo che avrebbero battuto Edwards 21-0 in una sfida con la racchetta in mano, provocando la reazione della giovane stella dei T'Wolves: "Non credo proprio, almeno un punto lo segno". Chissà che per prepararsi alla sfida non abbia voluto vedere da vicino le sue avversarie