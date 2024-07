Simons e Grant: uno dei due può essere ceduto

In una Western Conference che si preannuncia come incredibilmente competitiva, alcune squadre stanno saggiamente pensando già al futuro — specialmente per la presenza di uno come Cooper Flagg nel Draft del 2025. Tra queste squadre potrebbero esserci i Portland Trail Blazers, che sono troppo lontani dal competere per pensare di lasciarsi sfuggire l’opportunità di prendere uno come Flagg che li catapulterebbe in un’altra dimensione. Per questo motivo già prima del training camp potrebbero essere ceduti alcuni titolari, a partire innanzitutto da Anfernee Simons e Jerami Grant. Questa è almeno l’opinione del giornalista che segue i Blazers Aaron Fentress: “Sarei sorpreso se Jerami Grant o Anfernee Simons non venissero ceduti. Mi è stato detto che questo è sicuramente l’obiettivo: scambiare uno dei due prima del training camp. Ovviamente i Blazers hanno tempo: possono aspettare fino alla deadline del mercato e vedere se qualcun altro offrirà di più”. Tra i due veterani, secondo Fentress c’è un favorito a essere ceduto: “È chiaro che Scoot Henderson e Shaedon Sharpe sono i fulcri della ricostruzione, il che significa che devi cedere Simons. Soprattutto perché ti sei impegnato con quelle due guardie, e Anfernee è meglio di entrambe in questo momento. Perciò devi farlo partire titolare o sembrerà sciocco. Se non fanno partire Anfernee titolare, probabilmente chiederà uno scambio. Quindi a un certo punto verrà ceduto”. La situazione di Grant è invece diversa, sia perché nel suo ruolo non ci sono prospetti e il suo contratto è ancora lungo: “Con Grant probabilmente puoi aspettare ancora un po' perché è chiaramente uno dei tuoi migliori attaccanti. Quindi non è un grosso problema. Ma per quanto Grant sia un ragazzo tranquillo, non vuole sprecare i suoi 30 anni in una squadra che sta attivamente tankando sia quest’anno che in quelli successivi. Vuole andare da qualche parte dove può vincere, quindi sia lui che Simons verranno ceduti entro la prossima estate”.