George: "Pensavo di giocare per Team USA a Parigi"

Se Jaylen Brown ha preso male l’esclusione da Team USA, c’è un altro All-Star protagonista di questa estate che ha rivelato un po’ di risentimento per non essere stato preso in considerazione per la squadra di Parigi 2024. Stiamo parlando di Paul George, nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers che ha rivelato un paio di retroscena riguardanti la sua mancata convocazione per le Olimpiadi. “Steve Kerr è venuto da me dopo che avevamo giocato contro gli Warriors e mi ha chiesto se fossi interessato a far parte di Team USA” ha detto George nel podcast di Carmelo Anthony. “Gli ho detto di sì, quindi pensavo che sarei stato parte di quel gruppo. Poi quando hanno cominciato a dare le magliette ai convocati e a postarle sui social mi sono detto: la mia dov’è?”. Dopo che le convocazioni sono diventate ufficiali e il suo nome non è comparso (ma quello del suo compagno di squadra Kawhi Leonard sì, anche se poi il due volte MVP delle Finals non ha superato il training camp), George ha capito di non essere stato preso in considerazione. “Ho incrociato Grant Hill durante i playoff e mi ha detto ‘Mi dispiace, per quest’anno non è andata’. Ho capito la situazione e ovviamente non mi faccio il sangue amaro, ma allo stesso tempo non vedevo l’ora di far parte della squadra e rappresentare ancora una volta gli Stati Uniti”. L’oro olimpico di Rio 2016 rimane quindi il suo unico riconoscimento internazionale, nella speranza che non sia troppo tardi per i Giochi di Los Angeles 2028, quando PG avrà già 38 anni ma per un losangeleno doc come lui giocare in casa avrebbe un sapore del tutto speciale.