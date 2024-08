Team USA, Ionescu come Curry: la tripla da metà campo in allenamento. VIDEO

Nel torneo femminile di basket, Team USA, che come per i connazionali maschi recita il ruolo di grande favorita all’oro, si prepara alla super sfida di oggi con la Germania. E Sabrina Ionescu si allena a segnare alla maniera del collega e amico di Golden State. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Sabrina Ionescu e Steph Curry si sono affrontati in una sfida all’ultimo tiro da tre durante l’All-Star Game dello scorso febbraio e, in effetti, la stella delle New York Liberty e quella dei Golden State Warriors hanno parecchie cose in comune. Tra queste c’è il fatto di trovarsi a Parigi con le versioni femminile e maschile di Team USA, in entrambi i casi godendo dei favori del pronostico in relazione alla conquista dell’oro. E così Sabrina, in attesa di affrontare la Germania nella partita che deciderà la vincente del gruppo C di qualificazione, in allenamento prova a replicare il classico tiro da metà campo dell’amico e collega Steph. Il risultato? La retina si muove a stento, ovviamente.