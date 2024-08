A Natale, si sa, la NBA ci tiene che in campo vadano tutte le stelle più importanti della lega. Quello con il Christmas Day, d’altronde, è ormai uno degli appuntamenti imperdibili di ogni stagione, con sfide che spesso rappresentano il picco di spettacolarità nella prima parte della regular season. E, stando alle anticipazioni filtrate nella giornata di ieri, anche per il Natale 2024 le superstar non dovrebbero mancare. Dalla ormai classicissimo LeBron James contro Steph Curry fino Luka Doncic contro Anthony Edwards, passando per Victor Wembanyama al Madison Square Garden e dalla battaglia a Est tra Boston e Philadelphia. Programma al solito ricchissimo, insomma, ma nel quale non compare uno dei volti più noti del basket mondiale. Se infatti l’esclusione dei Thunder, primi a Ovest la scorsa stagione e contender per il titolo a tutti gli effetti nella prossima, o dei Pacers, finalisti a Est e squadra divertente come poche altre, è passata sottotraccia, forse a causa del relativo peso mediatico di città come Oklahoma City e Indianapolis, quella dei Milwaukee Bucks ha sollevato diversi dubbi. Il primo a esprimere il suo disappuntoper la mancata inclusione nel programma del Christmas Day è stato proprio Giannis Antetokounmpo, che su X ha postato un messaggio piuttosto esplicito. The Greek Freak, reduce dall’avventura olimpica con la Grecia, non sembra averla presa affatto bene.