Zion è già in forma: sarà l'anno della svolta?

Ogni pre-season che si rispetti ha il suo caso di "Muscle Watch" da seguire: dopo aver passato una stagione intera a vederli davanti ai nostri occhi giorno dopo giorno, quando i giocatori spariscono per diversi mesi e si ripresentano con un corpo tutto nuovo — aggiungendo o togliendo peso — è sempre motivo di speculazione. Il caso di quest’anno sembra poter essere quello di Zion Williamson, le cui speculazioni sul peso non sono mai mancate da quando è entrato in NBA. La scorsa settimana si è tenuto il suo camp estivo per i ragazzini a Spartanburg, la sua città natale in South Carolina, e posando con due di loro per una foto è apparso decisamente più "tirato" e in forma rispetto a come ce lo abbiamo lasciato, con quello sfortunato infortunio muscolare a pochi minuti dalla fine del torneo play-in contro i Lakers che stava dominando con 40 punti. Secondo quanto riferito dal padrino Lee Anderson, che gestisce la sua carriera, Williamson al momento pesa 281 libbre, pari a circa 127 chili, meno rispetto al suo unico anno al college all’università di Duke. L’obiettivo però è tagliare un’altra decina di libbre, scendendo a quota 272, pari a 123 chili — un peso comunque considerevole, visto che la stazza è quella, ma decisamente meno impattante sul suo fisico rispetto alle voci che lo vedevano superare quota 300 libbre nelle ultime stagioni, pari a 136 chili. Arrivati alla vigilia del suo sesto anno in NBA (di cui la stagione 2021-22 saltata interamente per infortunio) e reduce da un’annata in cui ha disputato 70 partite, c’è grande curiosità per capire se Zion possa finalmente mettere da parte i problemi dei primi anni di carriera e mostrare finalmente tutto il suo potenziale che gli è già valso due convocazioni per l’All-Star Game.