Hart: "Nessuno contento di NOLA". Murray risponde

In una puntata live del suo show insieme a Jalen Brunson, Josh Hart facendo una domanda al rapper Lil Wayne ha detto "Non ho mai sentito nessuno dire di essere contento di finire a New Orleans in uno scambio", suscitando le reazioni dei suoi ex tifosi. A riprendere il video della dichiarazione ci ha pensato il nuovo giocatore dei Pelicans Dejounte Murray, che ha risposto per le rime alle parole di Hart

Il trend degli ultimi anni è quello dei giocatori che realizzano i proprio show e i propri podcast, ma esponendosi così tanto con il microfono in mano c’è sempre il rischio che qualche frase venga mal interpretata. L’ultimo caso riguarda Josh Hart, che in una puntata live dello show che realizza insieme a Jalen Brunson, facendo una domanda al rapper Lil Wayne ospite di serata ha detto "Non ho mai sentito nessuno dire di essere contento di finire a New Orleans in uno scambio. Io di sicuro non lo ero". Il riferimento è al 2019, quando Hart venne inserito all’interno dello scambio tra i Lakers e i Pelicans per il passaggio di Anthony Davis in gialloviola, con Hart che è poi rimasto in Louisiana per due stagioni e mezza per un totale di 153 partite (la squadra con cui ha disputato più partite in carriera, anche se quest’anno le supererà coi Knicks). La frase evidentemente non è piaciuta ai suoi ex tifosi, ma sopratutto ha raggiunto l’ultimo giocatore fino a New Orleans attraverso uno scambio, vale a dire Dejounte Murray. Il playmaker nativo di Seattle ha voluto prendere le distanze da quanto detto da Hart, peraltro lanciando implicitamente una frecciatina alla sua ex squadra, gli Atlanta Hawks: "Me…a, non sono d’accordo! New Orleans, sto sorridendo da quando quella c…o di trade è successa, mamma mia!" ha scritto su Twitter riprendendo il video di Hart.