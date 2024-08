Tre nomi, tre generazioni, tre storie. Si parte da Rudy Roundtree, si passa da Naz Reid, si finisce con Cayden Addison. Se solo il secondo vi dice qualcosa, è normale. Naz Reid ormai è diventato "un nome", anche nella NBA, dopo aver vinto il premio di sesto uomo dell'anno al termine dell'ultima stagione e aver recitato da protagonista con i suoi Minnesota Timberwolves, arrivati a un passo dalle finali NBA. A Minneapolis, senza neppure troppo scherzare, per raccontare la popolarità di Reid dicono che potrebbe tranquillamente correre per la poltrona di sindaco - non senza chance di vincerla. I tifosi lo adorano, il suo è diventato un nome di culto, pochi giocatori sono così amati dai fan dei T'Wolves. Merito delle sue prestazioni in campo, certo (13.5 punti e oltre 5 rimbalzi a sera, più del 41% da tre), ma anche di una personalità alla mano, di un sorriso contagioso e di un grande cuore. La fama mondiale e il grande successo non è sempre stati nel suo oroscopo, fin dall'inizio. Naz Reid infatti in NBA ci è arrivato pur senza essere mai stato scelto al Draft. Il primo anno ha giocato 30 partite, senza arrivare in doppia cifra per punti. Non sempre lui stesso ha creduto di poter diventare il giocatore che è diventato. Ma qualcuno sì. E quel qualcuno è stato Rudy Roundtree. A lui oltre un decennio fa Anashia, la madre di Naz, affida il figlio quando capisce di non potersene prendere cura come vorrebbe. Roundtree diventa per lui una figura paterna, un amico, un allenatore, un compagno che lo segue ovunque, spronandolo a diventare il miglior giocatore possibile. Fino a quando non si ammala. Tumore, la diagnosi. Può salvarsi (forse) solo con un trapianto di cellule. Che però non arriva in tempo. E così il 29 aprile 2022 - il giorno di gara-6 di playoff tra Minnesota e Memphis - Rudy muore, a 60 anni. Con Reid al suo fianco, lontano dalla squadra (eliminata dai Grizzlies).