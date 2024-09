La passione di Vinicius Jr. per la NBA non è affatto una novità, ma l’ala del Real Madrid ha voluto rimarcare su Instagram il suo amore per le stelle della lega. Da LeBron James a Steph Curry, passando per protagonisti del passato come il connazionale Leandro Barbosa, la collezione di canotte, quasi tutte autografate, del brasiliano è impressionante. E Vini Jr. dimostra di sapersela cavare anche andando a canestro

Quando Vinicius Jr. non è impegnato a stendere i difensori avversari con le sue finte o a segnare gol decisivi con la maglia del Real Madrid, è facile trovarlo sulle tribune a osservare i Blancos in versione cestistica giocare in Liga ACB o in Eurolega e, quando il calendario e gli impegni professionali glielo permettono, il brasiliano non disdegna di presentarsi a bordo campo per ammirare i campioni della NBA oltreoceano. La passione della stella del Real per il basket, insomma, è cosa nota, tanto che lo stesso giocatore ha recentemente voluto condividere su Instagram la sua collezione di canotte, quasi tutte autografate, con l'aggiunta della caption "Life is good". Ci sono grandi classici come LeBron James e Steph Curry, così come Giannis Antetokounmpo e i freschi campioni NBA Jaylen Brown e Jayson Tatum, ma anche giocatori meno conosciuti e protagonisti del passato come il connazionale Leandro Barbosa.