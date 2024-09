Solamente un anno fa i Denver Nuggets in questo periodo dell’anno si avvicinavano placidamente alla regular season, pronti a difendere lo splendido titolo NBA conquistato da pochi mesi. Un anno dopo moltissime cose sono cambiate: l’eliminazione subita in casa in gara-7 per mano dei Minnesota Timberwolves al primo turno è stato il primo passo di un’estate in cui un membro chiave del quintetto come Kentavious Caldwell-Pope ha lasciato il Colorado per passare agli Orlando Magic senza essere sostituito, e anche l’annunciata estensione contrattuale di Jamal Murray non è ancora stata messa nera su bianco, aggiungendo incertezza ad una situazione già piuttosto precaria. A quanto pare, i problemi sono anche di natura professionale tra due figure centrali della franchigia come l’allenatore Michael Malone e la dirigenza guidata dal General Manager Calvin Booth. "Ci sono voci che lo staff tecnico e il front office, o almeno il capo allenatore e il front office, non vedano esattamente le cose allo stesso modo in questo momento a Denver. In una misura insolita anche per la NBA" ha detto Zach Lowe di ESPN sul suo podcast Lowe Post.