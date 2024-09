Attraverso il suo profilo Twitter, Rudy Gobert ha risposto alle parole di Shaquille O’Neal che lo indicava come il peggior giocatore di tutti i tempi insieme a Ben Simmons: "È triste vedere una persona che ha raggiunto i risultati di Shaq sia nello sport che nel business scaldarsi così per i soldi e i risultati di un altro uomo. Non ti serve"

Le parole di Shaquille O’Neal a Complex, con le quali ha indicato Rudy Gobert e Ben Simmons come i peggiori giocatori di sempre, erano destinate a lasciare un segno. Il primo a rispondere alle frasi del quattro volte campione NBA è stato il centro francese dei Minnesota Timberwolves, che ripostando l’estratto dell’intervista sul suo profilo Twitter ha commentato in questa maniera: "È triste vedere una persona che ha raggiunto i risultati di Shaq sia nello sport che nel business scaldarsi così per i soldi e i risultati di un altro uomo" ha scritto taggando direttamente il tre volte MVP delle Finals. "Capisco la necessità di intrattenere, ma a differenza di altri ex giocatori non hai bisogno di questo tipo di cose per rimanere rilevante". Una risposta tutto sommato contenuta e rispettosa per un giocatore che, più passano gli anni, e più sembra diventare il bersaglio preferito di avversari ed ex stelle — forse anche al di là dei propri meriti e demeriti come giocatore.