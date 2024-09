JJ Redick non ha ancora cominciato la sua esperienza in panchina ai Los Angeles Lakers e già si trova a fare i conti con un infortunio non di poco conto. Secondo quanto riportato dal giornalista Mike Bresnahan di Spectrum SportsNet, l’emittente che trasmette le partire regionali dei Lakers, le sue condizioni del suo piede infortunato lo scorso febbraio non sono migliorate abbastanza da fargli cominciare la stagione in campo. "Non sono sicuro che sarà pronto per il training camp o neanche per la preseason" ha detto Bresnahan in un podcast. "Ha deciso di non operarsi durante la stagione sperando di poter tornare in campo, perciò vedremo se sarà pronto per giocare. Non ho molti dettagli in più a riguardo: la speranza è che per la regular season sia pronto". Gli infortuni sono stati finora il più grande ostacolo di Vanderbilt nel corso della sua carriera: lo scorso anno ha disputato appena 29 partite con i Lakers, cominciando la stagione con un problema al tallone e subendo poi l’infortunio al piede che ancora lo tormenta. Con le sue qualità difensive e la sua versatilità avrebbe fatto molto comodo ai quintetti di Redick, che dovrà quindi cominciare la stagione senza uno dei suoi migliori atleti in posizione di ala, rendendo più difficile anche la vita al front office, visto che con i suoi 10.7 milioni di dollari è uno dei contratti più semplici da scambiare, pur con una durata fino al 2028 (ultimo anno da 13.2 milioni in player option).