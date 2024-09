Non c’era certo bisogno di un altro record per certificare che A’ja Wilson è al momento la miglior giocatrice di pallacanestro al mondo, ma di sicuro non fanno mai male. Nell’attesissima partita tra le Las Vegas Aces di Wilson e le caldissime Indiana Fever di Caitlin Clark, Wilson ha realizzato un nuovo record, superando i 939 punti realizzati lo scorso anno da Jewell Lloyd e firmando così il nuovo primato per punti in singola stagione nella storia della WNBA. Wilson ha guidato le Aces al successo per 86-75 realizzando 27 punti, salendo così a 956 in questa stagione, a soli 44 punti da una quota 1.000 che appare facilmente raggiungibile nelle quattro gare di regular season rimaste da disputare. Wilson aveva saltato l’ultima partita a New York contro le Liberty per un infortunio alla caviglia (la prima partita saltata dal 2019), ma è tornata subito in campo per aggiungere un altro mattoncino alla sua candidatura per il terzo premio di MVP dopo quelli del 2020 e del 2022, a cui si aggiunge quello di MVP delle ultime Finals.