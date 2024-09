Mitchell Wiggins, ex giocatore NBA con alle spalle anche una lunga esperienza in Europa e padre di Andrew, ala dei Golden State Warriors, è scomparso ieri all'età di soli 64 anni. Entrato in NBA al Draft del 1983 grazie alla chiamata di Indiana, Wiggins Sr. ha giocato poi per Chicago, Houston e Philadelphia, per poi maturare esperienze in Grecia e Francia, precedute da una breve apparizione nell'allora A2 italiana a Desio nel 1993. Argento ai Mondiali del 1982 con la maglia della nazionale americana, Wiggins Sr. è stato due volte capocannoniere del campionato ellenico, superando un momento difficile culminato nel 1987 con la squalifica di due anni e mezzo impartitagli dalla NBA a causa dell'uso di cocaina rilevato dai test imposti dalla lega. Le cause della sua morte non sono state rese pubbliche, ma nelle ultime due stagioni il figlio Andrew si era spesso assentato dagli impegni con Golden State per stare accanto al padre, afflitto da gravi problemi di salute.