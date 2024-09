Jimmy Butler sempre più uomo mercato: ora c’è anche Golden State sulle sue tracce

L’estate, a South Beach, non è stata delle più serene. In casa Heat, all’interno di un mercato tutt’altro che spumeggiante, a tenere banco è stata la vicenda riguardante Jimmy Butler e il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025. Divenuto a tutti gli effetti l’uomo simbolo della squadra, l’ex Sixers e Bulls si aspettava un atto di fiducia, tradotto in una ricca estensione, da parte del front office di Miami. Invece sono arrivate le parole, affatto dolci, di Pat Riley, che ha ribadito come il rinnovo del contratto di Butler non rappresentasse una priorità per la franchigia e come viceversa toccasse al giocatore dimostrare di poter essere più presente durante la stagione ed evitare gli infortuni che ne hanno minato le ultime annate. Come era prevedibile, quindi, hanno cominciato a infittirsi le voci di mercato che vorrebbero Butler lontano da Miami in futuro, un futuro che potrebbe anche essere molto vicino.