I Thunder sono considerati tra i grandi favoriti a vincere la Western Conference, in virtù di un roster di qualità e profondissimo. Che forse, però, dovrà iniziare la stagione con una pedina in meno. Kenrich Williams infatti si è operato per risolvere un problema al ginocchio destro e la sua presenza per il via della stagione (il prossimo 24 ottobre l’esordio di OKC sul campo di Denver) è ora in forse. Il team medico dei Thunder, infatti, valuterà le condizioni del ginocchio di Williams solo al termine della preseason (l’ultima amichevole per Gilgeous-Alexander e compagni è prevista per il 17 ottobre) ma l’ala di Oklahoma City potrebbe perdere le prime partite di stagione regolare. Williams (uno dei tre “Williams” a roster con i Thunder, insieme a Jalen e Jaylin) è reduce da un’annata chiusa con 5 punti scarsi e 3 rimbalzi di media in 15 minuti di campo, anche se il suo impiego era ulteriormente diminuito ai playoff.