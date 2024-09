AJ Griffin lascia i Rockets e pensa al ritiro

Meno di dieci giorni fa Shams Charania di The Athletic ha sorpreso tutti anticipando che AJ Griffin stava seriamente pensando all’idea di ritirarsi dalla NBA e dal basket giocato. Ora il primo passo formale affinché questo avvenga è stato compiuto: come riportato dal quotidiano Houston Chronicle, gli Houston Rockets e Griffin hanno trovato l’accordo per un buyout da 250.000 dollari, liberandosi così da vincoli contrattuali per la prossima stagione. Una rinuncia considerevole da parte di Griffin che aveva un accordo da 3.9 milioni per la stagione 2024-25, per quanto la situazione economica della famiglia sia al di sopra di ogni sospetto, dato che è figlio di Adrian Griffin, ex giocatore NBA e allenatore dei Milwaukee Bucks prima di essere licenziato durante la scorsa stagione. È stato confermato anche dal Chronicle che da ESPN che Griffin sta seriamente pensando di lasciare il basket a soli 21 anni, interrompendo così la sua carriera dopo appena due stagioni nella lega a seguito della scelta alla numero 16 dagli Atlanta Hawks nel Draft del 2022, togliendosi qualche soddisfazione al primo anno (mettendo la firma su un paio di buzzer beater) ma perdendo spazio e opportunità nella passata stagione. Non sono state rese note le motivazioni dietro alla decisione di Griffin, anche se nei vari report è stato sottolineato come i Rockets abbiano "compreso che la vita della persona aveva la priorità e hanno offerto il loro supporto". Nel corso della sua carriera liceale Griffin aveva subito pesanti infortuni alle ginocchia che lo avevano costretto a saltare due intere stagioni, anche se nella sua esperienza in NBA ha goduto di discreta salute fisica.